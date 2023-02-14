Proteo neden öldü? Meksika arama kurtarma köpeği Proteo!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Yıkımın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için çok sayıda ülkeden uzman ekip geldi. Meksikalıların yanında Proteo adlı bir köpek de vardı. Meksika Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında “Yol arkadaşımız Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Proteo neden öldü?

Proteo’nun enkaz altında kalarak öldüğü sanılıyor.