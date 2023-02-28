Prof. Dr. Orhan Tatar: Olağanüstü bir durum yaşıyoruz

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 32 kişinin kurtarıldığını 2 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla; Enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına 650 arama kurtarma personeli ile başlanmış, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirilmiştir. Yıkılan 31 binanın 7’sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır.

ARTÇI DEPREM UYARISI

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada son olarak Malatya’da meydana gelen 5.6'lık depremin, Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin artçısı olduğunu açıkladı.

Tatar, ilk depremden bu yana 10 bin 300 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek 'Olağanüstü bir durum yaşıyoruz.' dedi. Tatar, 'Üstelik bunların 2500'ü vatandaşların hissedeceği boyutlardaydı' ifadelerini kullandı. Orhan Tatar ayrıca, bölgede 5 ve üzeri şiddete artçıların devam edeceğine de dikkati çekti.

"SON DERECE CİDDİ"

Tatar, “Şu ana kadar çok ciddi şekilde bütün bölgeye yayılmış vaziyette yaklaşık 100 km yarıçaplı bir alanda bu depremlerin artçı sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse her 3 dakikaya bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görmek son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

DEPREM FIRTINASI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Orhan Tatar, “Bu tür büyük depremlerin yarattığı artçı sarsıntıların daha çok uzun süre sürmesi gerekir. Bölgedeki birçok farklı fay sistemlerini de etkilemiş durumda.” dedi.

"BU DEPREMLER DEVAM EDECEK"

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “İki büyük depremden sonra tüm fay hatlarında dengelerin bozulduğunu görüyoruz. Bence bu normal. Hasarlı binaların yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor. Diğer depremlerde zarar görmüş binalar 5’i geçen depremlerde yıkılabilir. Bu depremler devam edecek” ifadelerini kullandı.