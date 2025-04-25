Prof. Dr. Naci Görür'den "İstanbul'da deprem riski kalmadı" iddialarına sert yanıt! 'Milyonlarca insanın can güvenliğiyle oynamayın'

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası, bilim insanlarının birbiriyle çelişen yorumları tartışılırken depremin ana deprem olduğunu söyleyen de var, büyük depremin öncüsü olduğunu da.

Marmara Denizi'nde uzun süredir deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Naci Görür'e tartışmalar soruldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kafa TV'de yayına katılan Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerden yayım yapılmıştır. Bölünen bir bilim dünyası yok. 'İstanbul'da deprem riski bitti' diyenler hangi hakemli dergide yayım yapmışlarsa önümüze koysunlar." diye konuştu.

Görür, yer bilimcilerin olasılık üzerine bilgi verdiğini, aksini söyleyenlerin bilim dünyasından olmadığını savundu. Evrensel nitelikte bilim yapan kişilerin Türkiye'de sadece birkaç kişi olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'DA ARTIK DEPREM OLMAYACAK" İDDİASI

Prof. Dr. Görür, bazı isimlerin de kurnazlık yaptığına da dikkat çekti. Son yayınlanan makalede İstanbul'da 30 sene içerisinde deprem olabileceği öngörüsünün yer aldığı ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu tahminlerin artı ve eksi 15 senesi var. Adam kalkıyor halka '45 sene sonra deprem olacak' diyor. Bu bilgiyi bir yayına, bir veriye dayalı vermiyor." diye tepki gösterdi.

"TARİH VERMEK KAHİNLİKTİR"

"Büyük İstanbul depremine ilişkin tarih vermek kahinliktir." diyen Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bizler ancak olasılık olarak söyleyebiliriz. Son yapılan çalışmalar sonrası 1999'dan bu yana depremin olma ihtimali yüzde 47'dir. 'Bir şeyi ben biliyorum' dememelisin. Evrensel bilime dayalı konuşmak zorundasın. Bİlim dünyasına konuşuyorsun, bilim bunu bekliyor. Kişisel bir takım işlere gitmektense daha dürüst olup halkı aydınlatmamız gerekir. Hangi akıl ve mantıkla 'burada deprem olmaz' diyorlar.

"MİLYONLARCA İNSANIN CAN GÜVENLİĞİYLE OYNAMAYIN"

İstanbul'daki büyük deprem için gerekli enerji toplanmadı iddiasına da değinen Prof. Dr. Görür, bunu söyleyenin bilim adamı olamayacağını söyledi. Uluslararası dergilerdeki son çalışmayı aktaran Görür, "Dünyanın en saygın dergisinde yayınlanmış bir makale var. Diyor ki, '30 sene içerisinde yüzde 47' falan. Şimdi sen kalkıp da olamaz dersen bunun bir anlamı var mı? Sen eğer 'Yetmez 60 sene sonra' diyorsan, hani makalen ya? Sen onu yaz." dedi.