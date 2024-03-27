Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan emeklilik kararı

Koronavirüsten korunma yöntemleri ve aşının önemini tüm Türkiye’ye anlatan, 50 yıllık Hacettepeli Prof. Dr. Ceyhan, gelecek hafta emekli oluyor. 66 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, emeklilik kararı ile ilgili duygularını Milliyet’le paylaştı:

KARINCA KARARINCA...

“1974 yılında Hacettepe’ye girdim. Bir yıllık ABD ve askerlik harici tüm ihtisasım Hacettepe’de geçti. Bu iş böyle. Siz gidiyorsunuz yerinize başkaları geliyor. 50 yıldır Hacettepe’de idim. Bu bilgi ve deneyimi kullanmaz kenara çekilirseniz uykularınız kaçıyor. Halkım, meslek, gelecek için elimden geleni yapmaya gayret göstereceğim. Özel muayenehanem hiç olmadı. Hastayı muayene edip parasını almak benim yapabileceğim bir şey değil. Dernek devam edecek. Toplantılarım devam edecek. Hiç bir zaman yabancı ilaç firmalarına girmek onlara danışmanlık yapmak gibi bir niyetim yok. Danışmanlık yapacaksam bu işe gönül vermiş, yerli firmalara danışmanlık yaparım. Şunları yapsaydım dediğim işlerimi, kitap yazmak gibi, zaman bulamıyordum, şimdi onları hayata geçireceğim. Mücadele ettim, gayret ettim, binlerce öğrenci yetiştirdim, Türkiye’nin sağlık düzeninin düzelmesinde karınca kararında katkım oldu, gözüm arkada kalmadı.”

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