Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Orhan'dan dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamadı. Odasına giren meslektaşları, Orhan’ı hareketsiz halde buldu.

Yoğun bakıma kaldırılan Gökçen Orhan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

“SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN”

Orhan’ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide “Sağlığınızı ihmal etmeyin” yazdığı görüldü.

GEÇTİĞİMİZ YIL HEKİM ÖLÜMLERİ HAKKINDA KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine röportaj verdiği ve hekimlerin ölümlerine dair yazıları olduğu görüldü. Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine verdiği röportajda, “Bir hekimi öldürmek sanıldığından çok daha ağır bir şeydir. Abartı gibi gelebilir ama hekimler, tedavisi için varlarını yoklarını ortaya koydukları hastanın yakını denilen cani tarafından öldürülebileceklerini hiç akıllarına getirmeyecek kadar masumdurlar” dediği görüldü.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

GÖKÇEN ORHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gökçen Orhan 1967 yılında Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olarak tıp doktoru oldu. Aynı yıl Doktor Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasına başladı.

1997 yılında kalp ve damar cerrahisi Uzmanı, 2007 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanı aldı. Halen aynı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aktif cerrahi hayatına devam etmektedir. Yurtdışında Paris, Hannover, Bad Nauheim Frankfurt‘ta konuk cerrah olarak kalp yetersizliği cerrahisi, yapay kalp, kalp nakli konularında eğitim aldı.



Kalp yetersizliği cerrahisi, kalp nakli, yapay kalp mekanik destek sistemleri, akciğer yüksek tansiyonunda damar ameliyatları, erişkin kalp cerrahisi ilgi alanlarıdır. Katıldığı kongre ve seminerlerde, tıbbi ve kişisel gelişim konularını içeren ulusal ve uluslararası eğitim konuşmaları yapmaktadır. Çok sayıda bilimsel makale ve tıbbi kitap bölümleri yazmıştır. Emanet Kalp yazarın ilk kitabıdır.