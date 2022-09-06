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Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere adliyede

BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.

06.09.2022 - 13:58 | | Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere adliyede

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle  "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör,  "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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