Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi
Senagal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'a görev süresi boyunca Türkiye-Senagal ilişkilerine katkılarından dolayı Senegal’in en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı verdi.
20.01.2023 - 13:27 | | DHA
Prof. Dr. Kavas, “Senegal'de 1,5 yılı kovid ortamı olsa da 2,5 yıl, ülkemizi temsilde dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdik. İki ülke ilişkilerinin geleceğine tesir edecek faaliyetlerde bulunduk. Senegal Cumhurbaşkanı'nın devlet nişanı ile taltifine layık görülmek büyük bir şeref oldu” diye konuştu.