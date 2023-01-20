Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi

Prof. Dr. Kavas, “Senegal'de 1,5 yılı kovid ortamı olsa da 2,5 yıl, ülkemizi temsilde dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdik. İki ülke ilişkilerinin geleceğine tesir edecek faaliyetlerde bulunduk. Senegal Cumhurbaşkanı'nın devlet nişanı ile taltifine layık görülmek büyük bir şeref oldu” diye konuştu.



