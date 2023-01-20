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Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi

Senagal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'a görev süresi boyunca Türkiye-Senagal ilişkilerine katkılarından dolayı Senegal’in en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı verdi.

20.01.2023 - 13:27 | | DHA
Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi

Prof. Dr. Kavas, “Senegal'de 1,5 yılı kovid ortamı olsa da 2,5 yıl, ülkemizi temsilde dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdik. İki ülke ilişkilerinin geleceğine tesir edecek faaliyetlerde bulunduk. Senegal Cumhurbaşkanı'nın devlet nişanı ile taltifine layık görülmek büyük bir şeref oldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Kavasa Senegal Devlet Nişanı verildi

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Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi

Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Senegal Devlet Nişanı verildi