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Pompalı tüfekle ailesini katletti! Yan yana gömüldüler

28.01.2025 - 16:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan DÖNMEZ /KONYA, (DHA)

Pompalı tüfekle ailesini katletti! Yan yana gömüldüler

Konya'da babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve kardeşi Hasan Can (17) ile onları pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Ali Tunç (28), yan yana toprağa verildi. Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce de piknik yaptıkları öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Binada oturanlar, gürültü ve silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Pompalı tüfekle ailesini katletti Yan yana gömüldüler

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Nurettin Tunç ile annesi Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'u pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu.

Pompalı tüfekle ailesini katletti Yan yana gömüldüler

Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

Pompalı tüfekle ailesini katletti Yan yana gömüldüler

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜN PİKNİĞE GİTMİŞLER

Aile bireylerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yazır Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, yan yana toprağa verildi.

Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi. (

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