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Polonya'dan yola çıktılar, karavanla Türkiye'yi gezdiler: Diyarbakır'a hayran kaldılar

12.04.2025 - 12:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Selim KAYA- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)

Polonya'dan yola çıktılar, karavanla Türkiye'yi gezdiler: Diyarbakır'a hayran kaldılar

Polonya'dan karavanla çıktıkları Türkiye turunda, 50 günde toplam 5 bin 800 kilometre yol kateden Marzena Nadolska (64) ile Darek Switalski (65) çifti, geldikleri Diyarbakır’a hayran kaldıklarını söyledi.

Marzena Nadolska ile kocası Darek Switalski, Polonya’dan karavanlarıyla yola çıkarak Türkiye’ye geldi. 50 gün önce giriş yaptıkları Türkiye’de Batı illerini gezip toplam 5 bin 800 kilometre yol kateden çift, Şanlıurfa ve Mardin’in ardından Diyarbakır’a ulaştı.

Burada 5 gündür konaklayan çift, Diyarbakır’a hayran kaldıklarını belirtti. İnsanların kendilerine çok sıcakkanlı davrandığını belirten Marzena Nadolska, “Biz 50 gündür Türkiye’deyiz. Türkiye’yi dolaşıyoruz. Son dönemde Mardin, Şanlıurfa ve şimdi Diyarbakır’dayız. Diyarbakır çok güzel bir yer. Sevecen insanlar, süper yemekler yedik. İnsanlar çok sıcak, çok açık. Bizimle konuşmak istiyorlar. Bize yemek, çay ikram ediyor, hediyeler veriyorlar” dedi.

Polonyadan yola çıktılar, karavanla Türkiyeyi gezdiler: Diyarbakıra hayran kaldılar

‘GELECEK SENE BİR DAHA GELECEĞİZ’

Polonya’da bir kargo şirketinde çalıştığını belirten Darek Switalski, “Bu surlar fantastik. Müze ve evler fantastik. Buradan sonra Nemrut Dağı’na gideceğiz. Sonra Adana, Kapadokya, Pamukkale, Bursa, İstanbul ve eve döneceğiz.

Türkiye’de 2 bin 700 Kilometre yol kat ettik. Benim evimden burası 5 bin 800 kilometre. Burada bize hediyeler veriyorlar. Burası çok çok güzel. İnsanlar açık, fantastik. Bu bizim Türkiye’deki ilk gezimiz. Gelecek sene bir daha geleceğiz” diye konuştu.

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