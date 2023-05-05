Polonya vize şart mı? Polonya'ya pasaport, kimlikle gidilir mi?

Polonya'nın Türkiye'den vize isteyip istemediği pek çok nedenden dolayı araştırılmaya devam ediyor. Üniversite eğitiminin iyi olması dolayısıyla Erasmus öğrencileri de sıkça tercih etmektedir. Turistik ziyaretlerin oldukça ucuz olması da Polonya'yı gözde kılmaktadır. Türkiye'den Polonya'ya ziyaret edenlerin sayısı da gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Türk vatandaşlar da Polonya'ya gidebilmek için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bunların başında, "Polonya vize istiyor mu, Polonya vize şartları nedir?" soruları gelmektedir.

POLONYA VİZE İSTİYOR MU?

Polonya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize istemektedir. Bunun dışında Hususi ve diplomatik pasaport sahipleri 90 gün vizeden muaftır. Tabi 90 günü aşmayan seyahatlerde bu mümkündür. 90 günü aşan Polonya seyahatinde Polonya D tiği vize başvurusu yapmak gerekmektedir.

POLONYA PASAPORT, KİMLİKLE GİDİLİR Mİ?

Polonya'ya gezi amaçlı gidecekler için pasaport gerekmektedir. Bunun dışında birçok evrak da seyahat öncesi şarttr. Pasaportsuz Polonya'ya girmek mümkün değildir.

Öte yandan Türkiye, birçok ülke ile protokol imzalamıştır. Bu anlaşmalar gereği kimlikle seyahat mümkün hale gelmiştir. Ancak Polonya'ya kimlikle seyahat edilemez.