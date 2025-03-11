Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'ye geliyor
11.03.2025 - 15:53Güncellenme Tarihi:
Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Altun, açıklamasında, "Geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk’ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.