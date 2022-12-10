Polisten kaçan taksici arkadaşlarını çağırdı: Benim sülalemin yarısı emniyet müdürü

Trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 'Müşteri seçen', 'kural ihlali yapan' ve 'usule uygun olmayan araçlara' idari para cezası kesildi, birçok taksi ise trafikten men edildi.

Denetimler sırasında, polislerin işaret ettiği noktada durmayan bir taksici motosikletli trafik polisi tarafından takip edilerek Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde bir otelin önünde ikaz ile durduruldu.

Durdurulan taksici, polisin ihtarını duymadığını, mobil taksi uygulamasından sözleştiği yolcusunu otelden almak için denetim noktasında durmadan geçtiğini iddia ederek, "Yanlış anlaşılma oldu, kovalama falan yok, benim otelde kendi müşterim var, beni yanlış anladılar" dedi. Taksici, aracı ile polisler eşliğinde Gümüşsuyu'nda durdurulduğu noktadan, denetim noktasına geri getirildi. Burada, polislerin cezai işlem uygulayacağını öğrenen taksici, polislere tepki gösterdi. Daha sonra taksicinin çağırdığı iki arkadaşı da denetim yapılan caddeye geldi. Grup, polislerle ve İBB Toplu Taşıma Denetim ekipleriyle tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine bir trafik polisi, kendisine tepki gösteren taksicinin arkadaşına "Bana bağırma, buradan uzaklaş" diyerek uyarıda bulundu. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan kişi, kendisini uzaklaştırmak isteyen polislere "Benim sülalemin yarısı emniyet müdürü, beni itmeyin" diye tepki gösterirken, yanındaki diğer arkadaşlarına ise "Bunları kayda alıyor musunuz? Eyüp Aksu'yu arasanıza" dedi. Taksiciye cezai işlem uygulandı, aracı ise bir süre sonra çekici ile otoparka çekildi. Ekiplere tepki gösteren üç kişi aracın çekilmesinin ardından alandan ayrıldı.

MOBİL UYGULAMAYI SEBEP GÖSTERDİ

Altı yıldır taksicilik yaptığını ve daha önce hiç trafikten men cezası almadığını söyleyen bir taksi şoförü ise, "Ben müşteri seçmedim, mobil uygulamanın sistem mesajına gidiyorum. Cihangir'in aralarından Taksim Meydanı'na müşterimi almak için çıkıyordum. Müşterimle de bizzat görüştüm, geliyorum dedim. O da 'Tamam, bekliyorum' dedi. Bu sırada denetime denk geldim, tabi etrafta taksi bekleyip el kaldıranlar vardı, durmadım. Polis o durmadığım kişiler için, müşteriyi neden almıyorsun diye aracımı bağlıyor. Şimdi beni mobil uygulamadan çağıran müşterime de ulaşamıyorum" diye konuştu.

"GİDECEĞİM YERİ BİLMEDİĞİM İÇİN ARACIM TRAFİKTEN MEN EDİLDİ"

Noktada durdurulan taksicilerden biri ise konum bilmediği için kendisine ceza uygulandığını iddia ederek, "Bir müşteri geldi beni durdurdu, polisin de konuşmalarımıza şahit olduğunu düşünüyorum. Müşteri bir yer söyledi, ben gideceği yeri bilmiyordum. 'Tarif ederseniz götürürüm' dedim. Müşteri de 'Ben de bilmiyorum' dedi. Ben de müşteriye 'Bilmiyorsan, ben de bilmiyorum' cevabını verdim, müşteri 'Selametle' dedi gitti. Sonrasında polis bana gelip 'Niye müşteriyi almadın?' diye sordu. Polise bilmediğim için almadığımı söyledim, 'Bilmiyorsan taksicilik yapmayacaksın' dedi. İstanbul büyük bir şehir, her noktasını bilemeyeceğimi zaten ifade ettim. Bu sebeple arabam trafikten men edildi" şeklinde konuştu.