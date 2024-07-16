Polislik bölümü için kaç puan gerekli? PMYO puanı kaç? POLİSLİK TYT mi, AYT mi?

Polis Meslek Yüksek Okulu ( Pmyo ) sınavına girebilmek için Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) puanı gereklidir. Pmyo'ya başvurmak isteyen adayların, Tyt'den belirli bir baraj puanını geçmeleri gerekiyor. Bu puan, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenir ve genellikle duyurularla açıklanıyor.

POLİSLİK TYT Mİ, AYT Mİ?

PMYO için adayların sadece TYT ye girmesi yeterlidir.

(PMYO) için gerekli olan puan ve hangi sınavın esas alındığı adaylar tarafından merak ediliyor. PMYO'ya başvurabilmek için TYT mi, yoksa AYT mi gerektiği araştırılmaya devam ediyor. Peki, PMYO puanı kaç? PMYO için kaç puan gerekli?

PMYO için ham puan 250 olarak belirlenmişti. Adayların 250 ham puan almak için en az 45 net ve üzeri yapmaları gerekiyor.

POLİSLİK (PMYO) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b-) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c-) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (TYT puanı, belirlenen puan değişkenlik göstermektedir.)

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d-) 25 yaşından küçük olmak.

e-) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

f-) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h-) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı-) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.