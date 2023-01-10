Polislere müjde! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında polislerin çalışma hayatları ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamalarda, “Polislikte bir ustalık çıraklık ilişkisi vardır. Usta çırak ilişkisi bir kere koptu mu tekrar inşa etmek en az 15 yıl alır. 130 binin üzerinde yeni polis aldık. Neredeyse Emniyet Teşkilatının yarısına yakını değişti. Polisimizin çalışma saatleri ben geldiğimden beri söylüyorum 12-36 olmasını istiyoruz. 12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve polisimiz istirahatinden fedakarlık etmeyecek. Arkadaşlarımız ek görevlere çıkıyorlar ve bunun karşılığında mesai almıyorlar. Mesaiyi ücretlerini yüzde 52’ye çıkardık. Bir personel ek bir hizmete gidiyorsa bir ay içerisinde amiri ona telafi dinlenmesini yapacak. Polislerimiz şark görevinden döndükten sonra istediği vilayete gidebilecek. Şark görevi sürelerini düşürmüştük daha da düşürüyoruz. 6 yıllık şark görevi süresi bırakmıyoruz. Eğer bir kişi şark görevine gidiyorsa ve eğer iki şark görevini bir arada yapmak istiyorsa ona da imkan sağlıyoruz. Bizim İstanbul, Ankara ve İzmir hariç büyükşehirlere kendi şehrinden polis göndermeme kararımız vardı ve o kararı seneye değerlendirmeye alacağız ve yüzde 20 kota koyacağız. Polisimiz sınavlara ek görevlere gittiği zaman kaç oturuma katılıyorsa o kadar oturum parası alacak. Şu anda iki şark var. iki türlü hamlemiz var o konuda belki iki şarkı birleştirip azaltabiliriz ya da bire indirebiliriz” şeklinde konuştu.



Polis intiharları hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Özellikle çok irite edilen intihar mevzusunda biz bu konuda uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz ve bu konuda çok konuşulmaması lazım. Çünkü bu tetikleyici bir şey. Avrupa’da hangi oranlar varsa bizde de ona yakın rakamlar var. Pandemi ile beraber binde 26’ya çıkmış. Bu intiharların sebebi 4’te biri olarak evlilik çıkıyor. Ekonomik sebeplerden, kripto paralar ve sanal bahislerden çıkıyor. Duygusal sebeplerden ortaya çıkıyor. Polis memurlarına psikologlarımız rehberlik yapıyor. Bir kısmı emniyet içerisinde psikoloğa gitmek istemiyorlar. Dışarda psikolojik tedavi almak isteyen polislerimizin de masraflarını biz karşılayacağız. Kendi bütçenizden fazla harcamamanız lazım diyoruz, ayağınızı yorganına göre uzatın diyoruz. Bu uyarıları da polisimize yapıyoruz. Polis üzerinde siyasal baskı yapmaya çalışan ve konsantrasyonunu düşürmeye çalışan bir yapı var” ifadelerini kullandı.



Polislerin ekonomik durumlarına katkıda bulunmak için yapılan çalışmalara değinen Soylu, “Polis Sandığına kayıtlı memurlarımız bugün emekli olsa bir milyon 600 bin lira para alacak. Ulaştırma Bakanlığımız da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda yüzde 15’lik normal yaptıkları personel indirimini, polisimize yapacaklar. Müzelerde ise Kültür Bakanlığımız çalışma yapıyor” ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

TERÖRLE MÜCADELE SON DURUM NE?

30 Nisan 2022 tarihinde, İsmail Can Akdeniz. Cudi'de şehit oluyor. 1800 metre uzaktan atımla şahadete erişiyor. Arkadaşı var yine teğmen. Aslında görev yılı doluyor. Geçtiğimi temmuz ayında doğu görevini doldurup dönmesi lazım. Ama kafasında arkadaşının intikamı alıp dönmek var. Ve tüm operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak. Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimi bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 teröristte etkisiz hale getirildi.

"DAĞDA 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars-Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz. Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanosları terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur.

Diyarbakır'da OSB'de şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Çinko fabrikası yapıldı 105 milyon dolara, Çinko nerede üretiliyor Hakkari'de, Siirt'te. Önemli bir ithalat kalemiydi. Terör olsa oradan oraya gelebilir miydi? Türkiye 81 ilde nasıl üniversite yapmışsa, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite kuruyor. Yani hem terörle, teröristle mücadele etti. Terörü kaynağında yok edeceksin. Sürekli taarruz mantığıyla bunu sağlayacaksın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda doğu ve güneydoğuda büyükşehirlerimizden daha fazla öğretmen var. Çocuklarımızın öğretmen eksiği olmadı o bölgede. Olmadığı için bugün Hakkari'de 2016-2017-2018-2019'da hiçbir çocuk tıp fakültesi kazanamıyorken, bugün 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesi kazandı. Diyarkakır'da Sur restore ediliyor, tüm tarihi eserler restore ediliyor. Kiliselerden camilere kadar. Bambaşka bir tabloya eviriliyor. Aynı zamanda teröre hizmet eden belediyeler el çektirildiği için o paralar vatandaşa gidiyor. Yol yapılıyor, spor merkezleri yapılıyor, kadın-genç kültür merkezleri yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu kendisini buldu. Teröristlerin hakimiyetinden ve çocuklarının ellerinden almalarından kurtuldu. Türkiye bir boş kabı dolduruyor. Ekonomik açıdan, sosyal hayat açısından, kalkınmamız açısından. Sürekli oraya su koyuyorlar. Gençler okuyor, insanlarımız iş buluyorlar.

"DOĞU'NUN MAKUS TALİHİNİ ERDOĞAN YENDİ"

Gabar'da petrol kuyusu açıldı, verimliliği ve kalitesi iyi bir petrol. Çalışmalar yapılıyor, yakın zamanda yeni kuyular bulma ümidi içerisindeler. Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. Biz bu rakama 5558'den geliyor ve şimdi 57 kişi. Terör örgütünden teslim olan 125. PKK, Türkiye'ye baskı oluşturmaya çalışırken, biz onun içini baskı altına aldık. Terör örgütüne 2015-2016 yıllarında 3 bin civarında terör saldırısı varken, bugün bu saldırı 180'ler civarında. Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi. Hem de Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a rağmen, 6-8 Olaylarına rağmen. Sur nasıldı? Şırnak nasıldı? Cizre nasıldı? Yakıp yıkmışlardı, insanları korkutmuşlardı. Bugün bir medeniyetin yeniden ihya edildiğini hep beraber görüyoruz. Fırat Kalkanı neden yapıldı? Biz DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz. Temizlediğimiz yerlerde bu mücadeleyi sürdüren tek ülkeyiz. FETÖ'yle mücade etmedik mi? FETÖ'ye diz çökerttik. ABD'nin korumasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle geçecektir.

FETÖ, küresel imparatorluğun tapınakçıların Türkiye'yi, Türk devletlerini, Müslüman dünyayı işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü. Biz FETÖ'yle hale mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, dünyayı müslümanlıktan nefret ettirmek için icat edilmiş bir örgüttür. FETÖ, müslümanlığı hristiyanlaştırmak üzere kurulmuş bir terör örgüttür. Türkiye'nin en kuvvetli yeri olan Doğu ve Güneydoğu'dan tamamen müslümanlığı söküp almak ve başkalaştırmak için kurulmuş dinsiz bir terör örgütüdür. Sadece bunlar mı? Türkiye'ye buradan söylüyorum. DHKP-C'de darbeyi sözde avukatlık yapanları adalete teslim edince vurduk. MLKP'nin dağlarda örgüt elemanları vardı. Bir tane örgüt elemanları kalmadı. Suriye'de vardı, MİT'in operasyonuyla imha edilmiş oldu. Türkiye sorumlusunu da İzmir'de yakaladık, Balıkesir'de Ayvalık'ta CHP'li belediyede çalışanları ile birlikte hepsini yakaladık ve adalete teslim ettik.

Bir taraftan doğalgaz-petrol çıkarıyor, bir taraftan Anadolu gemisini yapıyor, bir taraftan Milli Muharip Uçağını yetiştiriyor, bir taraftan Gökbey'i ilk milli genel maksat helikopterini üretiyor, bir taraftan da Kızılelma'yı göklerimizle buluşturuyor. Bu Türkiye kimsenin hayal etmediği bir Türkiye'ydi. Bizim kafamızı terörle meşgul edecekler, 'Sizden bir şey olmaz' diyecekler, 'Biz sizin babanızız biz ne dersek o olur' diyecekler. Bize parmak sallayacaklar, tüm kardeşlerimizi ölüme götürecekler, biz de sesimizi çıkarmayacağız. Ben Avrupa'yı biliyorum, nasıl bir demokrasi işlettiklerini de biliyorum.

"BUNLARIN HİÇBİRİ SAMİMİ DEĞİL"

Batı Balkan rotasında 2022'de Avrupa'ya giden kaçak göçmen 170 bin kişi. Hangi birisi bunu engelleyebiliyor? Türkiye'nin 10 yıl önce 1 km sınır duvarı mı varmış? Türkiye'nin bugün 1100 km üzerinde sınır duvarı var. Bizim arkadaşlarımız kışın dahi orada çalışıyor. Bugün tamamen mücadeleyi en iyi şekilde yürüten, sınırda Mehmetçiğimizle bunu sağlayan bir yapı var. Hakkari'yi gören bilen var mı? Oraya ne duvar yapabilirsiniz ne de onları oradan geçerken hemen müdahale edebilme şansına sahipsiniz. Bütün bunlarla yaşıyorsunuz, çıkıp diyorlar ki 'sınır namustur.' Bunların hiçbiri samimi değil. Güvenlikçi istismar etmek kötü bir şey değil ki, demokrasiyi, hukuku bertaraf etmek yanlış. ABD'de polis durdurduğu zaman, sürücü harekete edebiliyor mu? Hemen silahla müdahale ediliyor. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Oradaki o tabloyu görüp onlara hiçbir şey söyleyemeyenler, bize demokrasi havarisi kesiliyor. Demokrasi nedir? Terör örgütünün köyü basıp 'Sen oyunu HDP'ye vereceksin' demek midir? Bu mudur demokrasi?

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Biz TERÖRLE MÜCADELE ediyoruz değil mi? Ali Babacan bu ülkenin yetiştirdiği bir insan. Siyaset bu kadar ucuz mu? Bu nedir? 'Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere başsağılığı diliyorum. Fransa hükümetini Irkçılığa karşı tam bir kararlı mücadeleye ve halkın güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya davet ediyorum.' Şimdi Ahmet Davutoğlu. Bu ülkede başbakanlık yaptı. Ben de o kabinede bakanlık yaptım. 'Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Irkçı terörü lanetliyorum.' Biz Amerika'ya niye kızıyoruz. Bizim içimizdeki Amerikalılara ne diyeceğiz. Şimdi Allah korusun, seçim sonrası bunlar iktidara geldi. Bunlar her şeyini kaybetmişler, hırs bunların gözünü bürümüş. Bu ölen, KCK yürütme kurulu üyesi. Buna bizim ülkemizde iki siyasi partinin genel başkanları başsağlığı diliyor. Yazıklar olsun, bu ülke onlara emek vermiş. PKK terör örgütüne burada sahip çıkacaksınız? Ve siz bu ülkede başbakanlık, dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı yapmış olacaksınız. 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.' bu ne düşmanlık, bu nasıl bir düşmanlık.

SOYLU'DAN CHP'YE BAYRAK TEPKİSİ

CHP'de bir tane bayrak sevgisi olan insan yok mu? 'Siz ne yapıyosunuz, hangi amaca hizmet ediyorsunuz, siz hangi ülkenin bayrağına selam veriyorsunuz?' diyen yok mu? Büyükelçi sizin dosyanızı redakte etti dedim diye bana kızıyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum. Senin milletvekilini gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini sizin içinizden birisi savcılığa verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız. Hani bize 'yargılanacaksınız' diyorlar ya. Ben vatanıma ihanet etmedim. Hangi sözü verdiniz de bu resmi çektirdiniz. Hangi sözü verdiniz. Şehitlerimizin ruhu eziyet çekmez mi? CHP kimden alıyor parasını? Özel uçakla tutuyorsunuz, geceliği 2 bin dolar olan otellerde kalıyorsunuz. Bu parayı milletin verdiği vergilerden alıyorsunuz. Yargıçları tehdit etmekle bu işler olmaz. İktidarın edebi içerisinde duruyoruz. Elimizde yetki var, anayasa var o çerçeve içerisinde duruyoruz. Gök kubbe başa nasıl yıkılır? Sen CHP Genel Merkezinde Türk bayrağını kaldıracaksın. PYD'ye PKK'ya rüşvet vermek için kaldıracaksın.

"PKK'NİN HDP'YE YENİ SEÇİM TALİMATI SÖZ KONUSU"

Bu PKK'nin HDP'ye yeni seçim talimatları söz konusu. Şöyle diyor: '2019 yerel seçiminde olduğu gibi bir ittifak her zaman olmaz. CHP-İYİ Parti gibi partiler faşizmle mücadele ittifakına gelmezler. HDP'yle açık ilişkiye girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimi kazanmayacaklarını, AK Parti - MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşırız, aksi takdirde kaybedesiniz biçiminde onlara umut vermeli.'

Türk siyasi hayatını, Türk demokrasisini, ve gelecek seçimleri meşru siyasi partiler üzerinden tutsaklığa getiren bir yaklaşımı ve buna zemin oluşturan bir siyaset aklını her noktada görüyoruz.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan kişi... CHP'lilere sormak lazım, Bakur Kürdistan neresi diye sormak lazım. Hangi gemiye binmek istiyorsunuz. Türk Bayrağı'ndan sıkılan ve utanan bir yapı var. Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı diyor. Dağlarda terörist kalmayacak diyoruz. Kendi uçağımızı şöyle imal edeceğiz diyoruz. Altay Tankı'mızı şu tarihte gerçekleştireceğiz diyoruz. Bu siyasi partinin altında söylenen sözün sonucu ne olacaktır? Söylenenleri kabul etmiyoruz diyeceksen konuşturmayacaksın. Kürt kardeşlerimizi istismar ederek Türkiye'de biten bir meseleyi tekrar gündeme sokmaya niçin arzu içerisindesin. Bunun sorumlusu bunu buraya oturtanlardır. Sadece bu değil. Ali Babacan'da Türklükten şikayetçi. Onun bir partilisi de hanımefendi anayasadan Türklüğü çıkaracağız diyor. Bunlar çok defa konuşuldu. Tekrar Türkiye'yi bu meselelerle meşgul etmek beyhudedir. Plastik bir tip olabilirsiniz ama millet yüzünüzün arkasını okuyabilecek bir haldedir. Niye hep Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinden bir tartışmayı kaşıyıp duruyorsunuz. HDP'lilerin meselelerinde ses çıkarmazlar. Sarılmanın nasıl olduğunu gösterirler.

TAKSİM'DEKİ PATLAMADA YENİ GELİŞME

Bilal Hasan'ı Edirne'den alıp yurtdışına çıkaran ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik.

KCK'nın Türkiye siyasi sorumlusu halen HDP'de milletvekilliği yapıyor. Partinin kendi saymanını biz zati kendisi atıyor. Paranın nasıl gideceğini talimatla ortaya koyuyorlar. Arkadaşlarımızın başarılı çalışması sonucu... HDP'ye aktarılan Hazine yardımının ve kaynaklarının nasıl kullanıldığına yönelik."