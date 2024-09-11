Polis memurunun görüntüleri tepki çekmişti! Emniyet'ten açıklama: Açığa alındı
Bir sosyal medya platformunda karşılıklı yayın yaptığı kadına uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru tepki toplamıştı. Olay sonrası Emniyet'ten açıklama yapıldı. Görüntülerdeki polis memurunun açığa alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
11.09.2024 - 16:59 |
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.