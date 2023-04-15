Polis lojmanında başından vurulmuş bulunan güzellik salonu işletmecisi öldü

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISININ

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE İFTARDA FOTOĞRAF

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.’nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

'AÇIĞA ALINDI'



Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın D.Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.





D.Y.'nin jandarma ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. D.Y.’nin ifadesinde, "Akşam beraber yemek yedik ve lojmana geçtik. Gece beraber olduk. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum" dedi.