Polis ekiplerinden kritik operasyon! 1278 litre ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada ise 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Çorum'da son 10 günde sahte içkiden zehirlenen 19 kişiden 5'i hayatını kaybetmişti.