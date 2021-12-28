Polis ekiplerinden kritik operasyon! 1278 litre ele geçirildi!
Çorum'da, polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
28.12.2021 - 18:34 | | Yusuf ÇINAR - DHA
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada ise 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da son 10 günde sahte içkiden zehirlenen 19 kişiden 5'i hayatını kaybetmişti.