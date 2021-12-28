GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemArnavutköy'de kamyonet dehşeti! Freni boşalınca araçlara çarparak durabildi!
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de kamyonet dehşeti! Freni boşalınca araçlara çarparak durabildi!
ABONE OL

Arnavutköy'de kamyonet dehşeti! Freni boşalınca araçlara çarparak durabildi!

Arnavutköy'de yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

28.12.2021 - 18:14 | | Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)
Arnavutköy'de kamyonet dehşeti! Freni boşalınca araçlara çarparak durabildi!

Kaza, bugün 15:30da Hadımköy Mahallesinde meydana geldi. Yolda ilerlerken freni boşalan 34 UY 5480 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Kamyonetin Şoförü Şerafettin Çalışkan ise aracın koltuğunda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çalışkan'ı, sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışkan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapatıldı!
İlgili Haber
Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, iş yerlerini su bastı, yollar ulaşıma kapatıldı!
İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama
İlgili Haber
İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yeni burs müjdesi!
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yeni burs müjdesi!

GÜNCEL HABERLER

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bildiği hiçbir şey yoktur!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bildiği hiçbir şey yoktur!

Bakan Yanık'tan Ümit Özdağ'a tepki: 'Böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz'

Bakan Yanık'tan Ümit Özdağ'a tepki: 'Böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz'

SONDAKİKA!.. Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına saldırı!

SONDAKİKA!.. Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına saldırı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Yanık'tan Ümit Özdağ'a tepki: 'Böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz'

Bakan Yanık'tan Ümit Özdağ'a tepki: 'Böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz'

Sıradaki Haber
İcra Müdürlüğü sınavı 2022 ne zaman? 550 icra müdür ve müdür yardımcısı sınavı başvuru şartları ve tarihi…

İcra Müdürlüğü sınavı 2022 ne zaman? 550 icra müdür ve müdür yardımcısı sınavı başvuru şartları ve tarihi…

Sıradaki Haber
Gübre fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 2021 Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatlarında indirime gitti!

Gübre fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? 2021 Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatlarında indirime gitti!

Sıradaki Haber
Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

Sıradaki Haber