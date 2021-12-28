Arnavutköy'de kamyonet dehşeti! Freni boşalınca araçlara çarparak durabildi!

Kaza, bugün 15:30da Hadımköy Mahallesinde meydana geldi. Yolda ilerlerken freni boşalan 34 UY 5480 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Kamyonetin Şoförü Şerafettin Çalışkan ise aracın koltuğunda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çalışkan'ı, sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışkan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.