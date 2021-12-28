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İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama

HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabanca ile gelip tehditler savuran şüpheli M.E.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

28.12.2021 - 17:23 | | İHA
İstanbul Valiliği'nden HDP ilçe binası ile ilgili açıklama

HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabancayla giren şüpheli tehditler savurdu. İçeridekiler tarafından tartaklandığı belirtilen şüpheli binadan çıkarak, yan tarafta bulunan fırına sığındı. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valiliği, HDP ilçe binası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir” denildi.


İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir” denildi.

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