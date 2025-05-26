Polis atamalarında yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan uygulamalı açıklama

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Polislerimiz görev puanlarına göre göre atanacak. 4 kritere göre ortaya çıkan puanlar personelin görev puanını oluşturacak. Zor şartlarda görev yapan personele puan avantajı geliyor. İstanbul gibi nüfuslu yerlerde ve şark görevindeki personele daha fazla puan verilerek atamada avantajlı olması sağlanıyor.

2025'te hayata geçen bu uygulamada 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek.