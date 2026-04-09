Polis adım adım takip etti! İstanbul’da zehir tacirlerine darbe

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Sultanbeyli ve Çekmeköy'de uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir ev ve depoda üretim yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Ev ve depoda yapılan aramalarda ise satışa hazır halde 343 bin sentetik ecza hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan 3 makine ve çok sayıda boş kapsül ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılarak adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.