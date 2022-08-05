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PKK'ya yönelik "Temizleme 2" operasyonu!

Mersin’de 15 Ağustos’ta eylem hazırlığı içinde olan PKK’lı 5 şüpheliye yönelik, "Temizleme 2" operasyonu başlatıldı.

05.08.2022 - 07:16 | | İHA
PKK'ya yönelik "Temizleme 2" operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahısları takibe aldı. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli tespit edildi.

PKKya yönelik Temizleme 2 operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıslar hakkında gözaltına kararı verildi. Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti "Temizleme 2" operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

PKKya yönelik Temizleme 2 operasyonu

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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