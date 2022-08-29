PKK'ya ait cephane ele geçirildi

Eren Abluka-35 operasayonu kapsamında tespit edilen 2 mağara 19 AK-47, 20 kg. TNT 18 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda malzeme ele geçirilidi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen EREN ABLUKA-35 operasyonu kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanıldığı tespit edilen Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkiindeki 2 mağara/sığınakta;

(1) adet zaman ayarlı EYP düzeneği,

(20) kg. TNT patlayıcı,

(40) adet fünye,

(20) adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler,

(1) adet elektronik devre paneli,

(19) adet AK-47,

(1) adet HK-33 piyade tüfeği,

(1) adet M-16,

(1) adet T-40 bombaatar,

(1) adet PKM makineli tüfek,

(1) adet PKM namlusu,

(18) adet roketatar mühimmatı,

(3) adet roketatar sevk fişeği,

(2883) adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat,

(6) adet el bombası,

(10) adet el bombası fünyesi,

(99) adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.