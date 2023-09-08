PKK’nın sözde sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Terör örgütlerine yönelik darbeler peş peşe vurulurken Milli Savunma Bakanlığı, son gelişmeyi paylaştı.
08.09.2023 - 10:37 |
Örgütün sözde sorumlularından olan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.