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PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: 6 polis yaralı

Suriye'nin Mare kasabasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda zırhlı araçtaki 6 özel harekat polisi yaralandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

22.04.2022 - 14:46 | | Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-
PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: 6 polis yaralı
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı. Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı. 

Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. (DHA)

 

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