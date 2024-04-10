GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri PKK’lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

PKK’lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü; PKK/KCK silahlı terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

10.04.2024 - 09:46 |
PKK’lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti! Binaya giriş izni verildi

Gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti! Binaya giriş izni verildi
Haluk Bayraktar'dan İsrail'e jet yakıtı satıldı' iddiasına sert tepki!

Haluk Bayraktar'dan İsrail'e jet yakıtı satıldı' iddiasına sert tepki!
Erdoğan çiftinden bayram mesajı

Erdoğan çiftinden bayram mesajı