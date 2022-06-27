GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri PKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı
ABONE OL

PKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27.06.2022 - 07:16 | | Gökhan KESKİNCİ / ADANA (DHA)-
PKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı. 

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

Çiftçiye büyük destek! Borçlar siliniyor

Çiftçiye büyük destek! Borçlar siliniyor

PKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

PKK/KCK operasyonu! Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Tehlike baş gösterdi! Taşan dereler sebebiyle yollar nehre dönüştü

Tehlike baş gösterdi! Taşan dereler sebebiyle yollar nehre dönüştü