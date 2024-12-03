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Piyasalarda sahte dolar riski devam ediyor! 4 şüpheli yakalandı, üzerlerinden 20 bin sahte dolar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

03.12.2024 - 11:12 |
Piyasalarda sahte dolar riski devam ediyor! 4 şüpheli yakalandı, üzerlerinden 20 bin sahte dolar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Y.C. isimli şüpheli ile birlikte sahte 50 ve 100 dolarları piyasaya sürdüğü ve komisyon karşılığında para ile sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; toplam 20 bin sahte dolar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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