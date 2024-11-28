Piyasada sahte dolar iddiası! Soruşturma başlatıldı, Merkez Bankası'nda flaş açıklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

TBB: KONTROL VE GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR

Türkiye Bankalar Birliği'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır

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MERKEZ BANKASI: GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Konuyla ilgili bir açıklamada Merkez Bankası'ndan geldi. MB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir