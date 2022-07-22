Pınar Damar'ın katili eniştesi çıktı! Cinayeti itiraf etti tutuklandı...

İstanbul’da yaşayan Pınar Damar (32), geçen pazartesi akşamı saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Kardeşi Bahar Damar, saat 22.00 sıralarında Pınar’ı aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen kardeşi buluştuğu erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı, Pınar Damar’la Küçükçekmece’de bir eğlence mekânına gittiklerini daha sonra da gece saat 21.00 sıralarında eve bıraktığını söyledi. Ablasının erkek arkadaşından aldığı cevapla iyice endişelenen Bahar Damar hemen polis merkezine giderek, ablasına ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Polis ekipleri, Pınar Damar’ı aramaya başlarken aile de sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Pınar Damar’ın kaybolmasından bir gün sonra Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda kadın cesedi görenler polisi aradı. Polis ekipleri kısa sürede ihbarın yapıldığı ağaçlık alana gitti. Ağzında ve burnunda kan olduğu görülen kadının boynunda da boğularak öldürüldüğüne işaret eden izler vardı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset burada yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan ilk incelemede, talihsiz kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ARACINA ALIP GÖTÜRMÜŞ

Bu bilginin ardından polis cesedin Pınar Damar’a ait olabileceğini değerlendirerek, aileden bir kişiyi önceki gün Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Adli Tıp’a götürülen yakını cesedin Pınar’a ait olduğunu teşhis etti. Teşhisin ardından polis ekipleri hemen Pınar’ın kardeşinin ifadesinde söz ettiği erkek arkadaşına yöneldi. Pınar Damar’ın erkek arkadaşı ifadesinde, “Evet o akşam kendisiyle buluştuk ancak ben saat 21.00 gibi evinin olduğu yere bıraktım” dedi. Polis hemen evin olduğu sokak ve bağlantılı sokaklardaki kamera görüntülerini topladı. Polis görüntülerden, Pınar’ın erkek arkadaşıyla buluşarak evin önünden ayrıldığı sırada arkalarındaki bir aracın da kendilerini takip etmeye başladığını belirledi. Erkek arkadaşı, Pınar Damar’ı evinin olduğu yere bırakırken de aynı aracın takibi altında oldukları tespit edildi. Genç kadının, erkek arkadaşının aracından indikten kısa bir sonra kendilerini takip eden aracın yanına geldiği ve Pınar’ın da araca bindiği saptandı. Kamera görüntülerinden aracın daha sonra Küçükçekmece ve Başakşehir’e gittiği belirlendi.

AİLENİN YANINDA GÖZALTI

Polis, plaka üzerinden yaptığı araştırmada aracı kullanan kişinin Pınar’ın kuzeninin eşi Metin Aydın olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Aydın’ın, Pınar’ın cenazesini almak için Adli Tıp önünde bekleyen ailenin yanında olduğunu tespit etti. Polis, buraya giderek, acılı aileyi teskin ettiği görülen Aydın’ı gözaltına aldı. Metin Aydın’ın, Pınar’ı erkek arkadaşının bırakmasının ardından aracına alarak önce Küçükçekmece’ye buradan da Başakşehir’e götürüp elleriyle boğarak öldürdüğü ve cesedi ağaçlık alana attığı belirlendi. Metin Aydın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan Pınar Damar’ın cenazesi, dün İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ARAMALARA DA KATILMIŞ

Emniyette sorgulanan Metin Aydın, Pınar Damar’la 4-5 yıldır gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Metin Aydın’ın cezada indirim almak için doğrulanamayan bu iddiaya sığındığı yorumu yapıldı. Metin Aydın emniyetteki ifadesinde, “Pınar 1 yıldır başka bir erkekle çıkıyormuş. Pınar’ı aradım telefonumu açmadı. Sonra yalan söyledi. Sevgilisiyle gittiği kafeyi sosyal medyadan buldum. Daha sonra oraya giderek bekledim. Eve bırakınca araca binmesini söyledim. Araçta kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Karşılıklı hakaret oldu. Pınar’a tokat attıktan sonra boğazını sıkarak öldürdüm” dedi. Pınar Damar aranırken de Aydın’ın üzerine şüphe çekmemek için kendisine aileye yardımcı olma görüntüsü verdiği ve ailenin yanından hiç ayrılmadığı belirlendi. (Çetin AYDIN - Ali Rıza AKBULUT/Hürriyet)