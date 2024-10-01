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Peynir bidonunda 900 altın sikke yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

01.10.2024 - 14:25 | | HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-
Peynir bidonunda 900 altın sikke yakalandı

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

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