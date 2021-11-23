Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 42 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik çalışmada, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içeriklerinden 'mahrem imam'lar deşifre edildi. Örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları tespit edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 53'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve 'mahrem imam'lar ile ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü muvazzaf, 46'sı asker, 65'i askeri okullarla ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere toplam 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak düzenlediği operasyonda şu ana kadar 76 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu şüpheliler arasında 6 albay, 1 binbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen olduğu bildirildi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.