Peş peşe duyuruldu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler Dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.