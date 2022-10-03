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Peş peşe duyuruldu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.10.2022 - 22:11 | | DHA
Peş peşe duyuruldu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler Dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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