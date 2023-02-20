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Peş peşe açıklama gelmişti! Tsunami uyarısı kaldırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde vatandaşları deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Daha sonra yapılan açıklamada uyarının önlem amaçlı olduğu ve kaldırıldığı belirtildi.

20.02.2023 - 21:17 | | İHA
Peş peşe açıklama gelmişti! Tsunami uyarısı kaldırıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

UYARI KALDIRILDI

AFAD "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

'BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Vatandaşların riskli binaların çevresinde bulunmaması ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi istendi.

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