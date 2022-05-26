Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alan Güney Amerika ülkesi, şiddetli bir şekilde sallandı. Güney Amerika ülkesi Peru'da yerel saatle 07.02'de deprem oldu. Merkez üssü Peru'nun güneyindeki Azagora yakınları olan depremin büyüklüğü, 7.2. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 200 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Depremin meydana geldiği nokta, Bolivya ve Şili sınırlarına oldukça yakın konumda ve And Dağları'nın üstünde. Peru-Bolivya ve Şili üçgeninde günün erken saatlerinde büyüklüğü 4.6'yı bulan bazı sarsıntılar kaydedilmişti. Peru'da Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem herhangi bir hasara yol açmamıştı.

Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.