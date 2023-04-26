Pendik'te havalimanı personelini taşıyan servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ara yoldan caddeye çıkan Abidin Kuvvet'in kullandığı 34 FYJ 459 plakalı servis minibüsü ile içerisinde yolcu bulunmayan Mustafa Arslan'ın kullandığı İETT otobüsü çarpıştı. Kazada servisin ön koltuğunda oturan bir yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcu araçtan çıkartılırken, olayda servis şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanmayan İETT şoförü ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarında trafik oluştu.

"OTOBÜS MUHTEMELEN IŞIKLARDA DURMADI"

Kazanın ardından olay yerine gelen Sabiha Gökçen Havalimanı Kooperatif Başkanı Ahmet Çavuş, "Otobüsün bu kadar süratli olması, ışıklarda muhtemelen otobüs durmamıştı. Hiç hızını kesmeden gelmiş olabilir. Bu minibüs de çıkarken yeşilden sarı veya kırmızıya dönmek üzereyken çıkmasından her iki taraf bu süratle kaza yaptı. Yoksa 50-100 metre gerideki kırmızı ışıktan kalkacak olan bir otobüs bu şekilde bir kaza yapmaz. 6 tane yaralı olduğu söyleniyor" dedi.