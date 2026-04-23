Pendik'te ele geçirildi: Operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı

23.04.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyona çok sayıda polis katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Nisan'da Doğu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler B.S.D. (32) ile Ö.O. (35) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 6 kilo 740 gram kök halinde marihuana olmak üzere toplam 10 kilo 65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

