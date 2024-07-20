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Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

20.07.2024 - 07:07 |
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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