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Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.08.2022 - 12:26 | | DHA
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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