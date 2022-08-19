Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.