Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Barış Pınarı bölgesinden geldi.

Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.