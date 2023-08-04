GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün mağarada saklandığı çok sayıda silahı da Pençe-Kilit bölgesinde ele geçirildi.

04.08.2023 - 13:40 |
Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Barış Pınarı bölgesinden geldi.

Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

GÜNCEL HABERLER

Muğla'nın 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Muğla'nın 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Dönüşüm ekonomisi için iş birliği

Dönüşüm ekonomisi için iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: En doğru adayları tespit edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: En doğru adayları tespit edeceğiz