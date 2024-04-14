Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti
İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
14.04.2024 - 00:14 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.