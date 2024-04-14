GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti

Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

14.04.2024 - 00:14 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

 

GÜNCEL HABERLER

THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul’a geri döndü

THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul’a geri döndü
Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti

Pegasus Havayolları İran'a yapılacak uçuşları iptal etti
İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

İran'dan İsrail'e İHA saldırısı