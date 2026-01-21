Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza; Payas-Dörtyol D817 Karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerin üstüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.