GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPayas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

21.01.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Payas-Dörtyol D817 Karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerin üstüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Tunceli’de iki farklı adreste silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
#Gündem

Tunceli’de iki farklı adreste silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
#Gündem

Payas-Dörtyol D817 Karayolu’nda refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Fiyatlardaki artışlar rotayı değiştirdi! Altın bileziklerin yerini gümüş bilezikler alıyor
#Ekonomi

Fiyatlardaki artışlar rotayı değiştirdi! Altın bileziklerin yerini gümüş bilezikler alıyor