Erzincan’da parlayan Kazakistanlı Zarina’nın Başarı hikayesi sınırları aştı

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında eğitim için Kazakistan'dan Erzincan'a gelen Karimzhanova, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) bir yıl Türkçe eğitimi aldıktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimine başladı.

Akademik başarısıyla bölümünü birincilikle tamamlayan Karimzhanova'nın eğitim süreci ve elde ettiği başarı, Kazakistan'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarında geniş yer buldu.

Açıklamada, öğrencinin başarısının Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu ile nitelikli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğu belirtilerek, farklı ülkelerden gelen öğrencilere sunulan akademik imkanların uluslararası platformlarda görünürlük kazanmaya devam ettiği ifade edildi.

Üniversitenin, uluslararası öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler arasında eğitim ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.