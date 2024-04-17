Passolig çöktü mü? Passolig Mobil Giriş Sorunu

Passolig uygulaması ile beraber taraftarlar tuttukları takımın maçlarının biletlerini internet üzerinden satın alabiliyor. Passolig kart ücretleri kulüplere bağlı olarak değişkenlik gösterirken ayrıca kullanıcılardan e-bilet sistemi yıllık kullanım bedeli alınıyor. Bilet almak isteyenler giriş sorunu yaşıyor.

Passolig çöktü mü?

Passoling yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaş ilerliyor.

Passolig nedir?

Passolig, Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik bilet sistemidir. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konmuştur. 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştır.