GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Passolig çöktü mü? Passolig Mobil Giriş Sorunu

Passolig çöktü mü? Passolig Mobil Giriş Sorunu

Passolig sahipleri sistem üzerinden bilet almaya çalışıyor. Passolig ile beraber kart sahipleri, elektronik kart uygulamasıyla stadyumlara giriş yapabiliyor. Passolig Mobil Giriş Sorunu yaşayanlar arama motorlarına yönelerek “Passolig çöktü mü?” sorusa yanıt arıyor.

17.04.2024 - 11:48 |
Passolig çöktü mü? Passolig Mobil Giriş Sorunu

Passolig uygulaması ile beraber taraftarlar tuttukları takımın maçlarının biletlerini internet üzerinden satın alabiliyor. Passolig kart ücretleri kulüplere bağlı olarak değişkenlik gösterirken ayrıca kullanıcılardan e-bilet sistemi yıllık kullanım bedeli alınıyor. Bilet almak isteyenler giriş sorunu yaşıyor.

Passolig çöktü mü?

Passoling yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaş ilerliyor.

Passolig nedir?

Passolig, Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik bilet sistemidir. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konmuştur. 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştır.

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
50 ilde ucuz arsa için büyük fırsat! İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığından ucuz arsa fiyatları ve yerleri

50 ilde ucuz arsa için büyük fırsat! İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığından ucuz arsa fiyatları ve yerleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı seçimden alnının akıyla çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı seçimden alnının akıyla çıktı