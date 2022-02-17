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Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray sportif direktörü Pasquale Sensibile baÅŸarÄ±larÄ±â€¦

Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray sportif direktÃ¶rÃ¼ Pasquale Sensibile hakkÄ±nda yapÄ±lan aramalar arttÄ±. Galatasaray, Futbol A TakÄ±mÄ± Sportif DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine Ä°talyan Pasquale Sensibile'nin getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Sportif direktÃ¶rÃ¼ Pasquale Sensibile hangi takÄ±mlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±? Ä°ÅŸte Pasquale Sensibile'nin kariyeri ve baÅŸarÄ±larÄ±â€¦

17.02.2022 - 17:32 |
Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray sportif direktörü Pasquale Sensibile baÅŸarÄ±larÄ±â€¦

Galatasaray'Ä±n yeni sportif direktÃ¶rÃ¼ Pasquale Sensibile oldu. Galatasaray BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zgÃ¼r KalelioÄŸlu, "Sportif DanÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±z Luis Camposâ€™un Ã¶neri ve yÃ¶nlendirmeleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Sensibileâ€™nin camiamÄ±za katÄ±lmasÄ±, sadece Galatasarayâ€™Ä±mÄ±zÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda TÃ¼rk futbolunu, iÃ§inde bulunduÄŸu finansal Ã§Ä±kmazdan kurtaracak yeni bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n adÄ±mlarÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lmelidir" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Pasquale Sensibile kimdir?

50 yaÅŸÄ±ndaki Ä°talyan sportif direktÃ¶r, Samdoria ve Roma gibi kulÃ¼plerde de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Pasquale Sensibile, scout ekibinin baÅŸÄ±nda olacak ve transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bizzat yÃ¼rÃ¼tecek.

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Pasquale Sensibile kimdir Galatasaray sportif direktÃ¶rÃ¼ Pasquale Sensibile baÅŸarÄ±larÄ±â€¦

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