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Pasaportlarda yeni dönem! Bugünden itibaren değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu Türkiye'nin kendi pasaportunu üretmeye şubat ayından itibaren başladığını belirtirken, pasaportlara yönelik alınan kararı da açıkladı. Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından (Bugünden) itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

19.08.2022 - 01:14 |
Pasaportlarda yeni dönem! Bugünden itibaren değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı. Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız. Yerli pasaportu 25 Ağustos'ta üretmeye başlayacağız." dedi.

YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından (Bugünden) itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

 

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