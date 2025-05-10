Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar il birlikte büyükelçi atamaları yapıldı. Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Jülide Kayıhan atandı.

Yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Orhan Karaaslan atandı. Bakanlıkta Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken yerine ise Niğde İl Müdürü Hilal Ünal atandı. Ayrıca bakanlıkta Kayseri İl Müdürlüğü'ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Okan getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ise Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliği'ne yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah Turgut atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Başmüfettişliğe Müfettiş Hakan Küçükbalcı atandı. Ayrıca bakanlıkta Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihad Kudu atandı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Fulya Kahraman Aydoğan atandı.

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Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan İl Müdürlüklerine atamalar gerçekleştirildi. Bitlis İl Müdürlüğü'ne Mehmet Çelik, Edirne İl Müdürlüğü'ne Muhammet Esat Nuhoğlu, İstanbul İl Müdürlüğü'ne Orhan Oğuz Türk, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'ne Serhat Yay, Kars İl Müdürlüğü'ne Volkan Hasan Üstündağ, Kırklareli İl Müdürlüğü'ne İbrahim İşbecer, Uşak İl Müdürlüğü'ne Muğla İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla İl Müdürlüğü'ne ise Munise İlkay Konuk atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 7 bölge müdürlüğüne atamalar gerçekleştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 5 bölge müdürü görevden alınırken 13 bölge müdürlüğüne yeni isimler atandı.

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Karar il birlikte büyükelçi atamaları yapıldı. Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Jülide Kayıhan atandı.