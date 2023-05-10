Parti liderlerinin miting maratonu nefes kesti!

6 Şubat depremlerinde yaşanan acılar nedeniyle bu Seçim döneminde kampanyaların düşük tempoda geçmesi bekleniyordu. Ancak afet bölgesinde atılan adımlar ve normalleşme süreciyle birlikte partiler de miting programlarını sıklaştırdı.



ERDOĞAN’DAN GÜNDE 3 ŞEHİR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Nisan’da milletvekili aday tanıtım toplantısının ardından mitinglerine başladı. Malatya’dan başlamak üzere deprem bölgesindeki illeri birkaç kez ziyaret etti, ayrıca 30’a yakın şehirde açılış, temel atma toplantıları veya miting gerçekleştirdi. Kampanya haftalarında bazen bir günde üç şehir ziyaret eden Erdoğan, yarın Ankara’nın ve cuma günü ise İstanbul’un ilçelerinde olacak.





KILIÇDAROĞLU TEMPO YÜKSELTTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da2 Mayıs’ta Ağrı ve Van’dan başlamak üzere İzmir, Sinop, Ordu, Niğde, Denizli, Mersin, Muğla, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Antalya, Adana, Bolu, Düzce veSakarya’da mitingler yaptı. CHP Lideri’nin de programında bir güne üç miting sığdırdığı günler oldu. Pazar gününden önce Aydın, Kütahya, Sivas ve Samsun’a da gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu da son mitinglerinden birini cuma günü Ankara’da gerçekleştirecek.

AKŞENER’DEN 52 İL ZİYARETİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyası süresince üç haftada 48 ili ziyaret etti. Akşener bugünkü Çanakkale, Trabzon programları, yarın Denizli ve cuma Yozgat ziyaretiyle il sayısını 52’ye çıkaracak. İYİ Parti yetkilileri, Akşener’in iki yıla yayılan programında 81 ili iki kez dolaştığını belirtti.





BAHÇELİ 34 KENT GEZDİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk mitingini “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla 4 Eylül 2022’de Sivas’ta gerçekleştirdi. Bu temayla, 5 Şubat 2023 tarihine kadar 11 şehirde miting yapan Bahçeli, kampanya kapsamında 34 ile ziyaret gerçekleştirdi.





İNCE VE OĞAN’IN OTOBÜS TURLARI



Kampanyanın başında “Bir otobüs, bir telefonla muhalefet yapıyorum” diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Şubat’ta deprem bölgelerinden başlayarak otobüsüyle birçok şehir gezileri düzenledi. Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da otobüsle bazen bir günde birkaç ili ziyaret etti.



YEŞİL SOL’DAN 1 GÜNDE 9 KENT



Yeşil ve Sol Parti logosuyla seçime giden Emek ve Özgürlük İttifakı, “eş genel başkanlık” modelinin de katkısıyla çok ayaklı yapısını miting programları için kullandı. HDP ve ittifakı, pazar günü İstanbul başta olmak üzere Batman, Manisa, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Bursa’yla birlikte 9 ayrı şehirde miting yaptı.



KATILIMI ARTTIRIR MI



- Liderler açısından yüksek tempolu ve sahada rekabetçi geçen seçim kampanyasının, Türkiye’de zaten düşük olmayan sandığa katılımı arttırabileceği belirtiliyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nı halkın seçtiği 2014 seçimine yüzde 74.1, 2018 seçimine yüzde 86.2 katılım oldu. Son genel seçimler ise 2002’de yüzde 79.1, 2007’de yüzde 84.2, 2011’de yüzde 83.1, 2015 Haziran’da yüzde 83.9, 2015 Kasım’da yüzde 85.2 ve 2018’de yüzde 86.2 katılımla gerçekleşti.



HANGİ LİDER NEREDE OY KULLANACAK?



Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.



ERDOĞAN İSTANBUL’DA: 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.



KILIÇDAROĞLU ANKARA’DA: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.



İNCE VE OĞAN ÇANKAYA’DA: Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oy kullanacak isimlerden.



BAHÇELİ ANKARA, AKŞENER İSTANBUL’DA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu’nda oy verecek.