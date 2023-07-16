Parkta uyuyan kadın feci şekilde can verdi!

ABD'nin batı yakasındaki eyaleti California'da yaşayan Christine Chavez, bir evsizdi. 27 yaşındaki kadın, eyalete bağlı Modesto kentindeki Beard Brook Park'ta barınıyordu. Bir çocuk annesi olan Chavez, 8 Temmuz Cumartesi günü ise korkunç bir kazaya kurban gitti. Bir park işçisi, çim biçme makinesiyle çalışmaya başladı.

Parkı temizlemek isteyen işçi, dev makinenin bağlı olduğu traktörle harekete geçti. Ancak çimlerde uyuyan kadını görmeyen işçi, Christine Chavez'i çiğnedi. Kimliği açıklanmayan işçi cesedi fark ettiğinde panik halinde polisleri aradı.

Parka gelen polis ve sağlık ekipleri 27 yaşındaki evsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Parkta barınan diğer evsizler, Beard Brook'taki bir derede saçlarını yıkayan Chavez'in sonrasında parktaki bir tepede uyumaya gittiğini söyledi. Evsizlerin verdiği bilgiye göre, çim biçme makinesi Chavez uyumaya gittikten 20 dakika sonra bölgeye geldi.

Dokuz yaşında kızı olan Chavez'in feci şekilde ölmesi, ailesini yasa boğdu. Yerel medyaya konuşan kız kardeşi Rosalinda, ablasının ceset parçalarının parkta bırakılmasına öfkeliydi.

PARÇALARI PARKA DAĞILDI

Christine Chavez'in parçalarının parkın birçok noktasına saçıldığını belirten Rosalinda, Beard Brook'a gittiklerinde gördüklerini 'korkunç' olarak tanımladı.

Görevlilerin üstün körü bir şekilde ceset parçalarını parktan alıp götürmesi, ailenin yaşadığı acıyı katlanılamaz hale getirdi.

GÜNLER SONRA CESET PARÇALARINI TOPLADILAR

Baba Christopher, günler sonra kızının kemiklerini, kafatasını ve dişlerini parktan topladıklarını söylüyor.

Yerel basın, genç kadının üç ya da dört yıldır evsiz olduğunu ve sokaklarda uyuduğunu yazdı. Christine Chavez'in sıklıkla barındığı yerlerin başında, Beard Brook Park'ı geliyordu.

Kısa süre önce özel bir şirket tarafından satın alınan Beard Brook Park, öncesinde diğer evsizler için de ruhsatlı bir alandı. Parkın fotoğraflarında, evsizlere ait çok sayıda çadır göze çarpıyor.

BÖLGEDE BİNLERCE EVSİZ VAR

New York Post gazetesi, 200 bin nüfuslu Modesto şehrinde binlerce evsiz olduğunu bildiriyor. Kızları için adalet arayan Chavez ailesi, yanı sıra yerel yönetimden evsizleri koruyan daha güçlü yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Erkek kardeşi Randy Chavez ise, "Evsiz olduğu için bunu hak etmedi. Kız kardeşimin istediği tek şey özgür olmaktı. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için kanunların değişmesini istiyoruz " dedi. (Milliyet)