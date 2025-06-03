GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPark yeri kavgası! Sürücüler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
HaberlerGündem Haberleri Park yeri kavgası! Sürücüler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Park yeri kavgası! Sürücüler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

03.06.2025 - 08:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Armağan GÖKMEN - Doğan Can CESUR - Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL, (DHA) -

ABONE OL

Sarıyer’de 2 kişi arasındaki park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği tarafların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs Cuma günü Rumelihisarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buld

Güncel Haberler

Rize'de gördüler, Ardahan'da ilk kez diktiler! Tarımda verimliliği arttıracak hamle
#Gündem

Rize'de gördüler, Ardahan'da ilk kez diktiler! Tarımda verimliliği arttıracak hamle

Alman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı
#Gündem

Alman turist Hakkari'de gördüğü manzaraya isyan etti! Yetkilileri göreve çağırdı

CHP kurultayı iddianamesi kabul edildi
#Gündem

CHP kurultayı iddianamesi kabul edildi